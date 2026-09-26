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Düzenlenen devir-teslim törenine Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin yanı sıra Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, KAÇEP Birimi Başkanı Ceyhan Çekici, belediye başkan yardımcıları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, partililer ve gençler katıldı. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve atanan Alperen Altun’u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Dere, Ülkü Ocakları’nda görevlerin bir bayrak yarışı olduğuna vurgu yaparak, Alperen Altun’a Türk gençliğine hizmet yolunda kolaylıklar diledi.

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