Sungurlu İlçe Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Kaymakam Mutlu Köksal başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Sungurlu Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dere, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Fehmi Vargeloğlu ve Salih Kardaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sungurlu OSB’ye ilave edilmesi planlanan yaklaşık 732 hektarlık alan; topografik ve kadastral veriler, alanın mevcut durumu ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda değerlendirildi. Toplantıda, söz konusu alanın OSB ilave alanı olarak uygunluğuna ilişkin teknik ve idari hususlar ele alındı. İlgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri alınarak, yer seçimi sürecine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

Sungurlu OSB’nin ilave alan çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki sanayi yatırımlarına yeni alanlar kazandırılması ve ilçenin sanayi altyapısının genişletilmesi hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK