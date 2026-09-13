Sungurlu Ticaret Borsası’nda Meclis Kurulu ile Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerinin tarihleri belli oldu. Üyelerin seçmenlik durumlarını kontrol etmeleri için listeler askıdan indi.

Sungurlu Ticaret Borsası’nda yapılacak Meclis Kurulu seçimi 3 Ekim 2026 Cumartesi günü, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi ise 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Meclis Kurulu seçimi, Sungurlu Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi ise yine Borsa Hizmet Binası’nda 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan seçimlerde seçme veya seçilme hakkına sahip üye listeleri ile seçim listesine giremeyenlere ait listeler 7 -9 Eylül 2026 tarihleri arasında askıya çıkarılarak indirildi.

Muhabir: Haber Merkezi