Belediye Başkanı Muhsin Dere, törende yaptığı konuşmada, projelerin yatırım bedelinin yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirterek, yatırımların ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanlık tarafından belediyeye tahsis edilen 80 dönümlük alanda 3,2 megavat kurulu güce sahip GES kurulacağına işaret eden Dere, santralden yıllık yaklaşık 50 milyon lira gelir elde edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Düğün salonu ve kongre merkezinin ise bölgenin en büyük komplekslerinden biri olarak planlandığını dile getiren Dere, projenin 3 bin 610 metrekare inşaat alanına ve 3 bin 440 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktardı.

Merkezin tek salonda 2 bin kişiye, iki ayrı salonda ise biner kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlandığını belirten Dere, komplekste 413 araçlık otopark bulunacağını bildirdi.

Merkezin yalnızca düğün organizasyonlarına değil, toplantı, kongre ve konferans gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ifade eden Dere, yatırımlarını hayırlı olmasını diledi.

Temel atma töreninin ardından sanatçı Kıraç konser verdi.

Törene, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.