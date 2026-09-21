Arca Çorum FK’nın sahasında Alanyaspor’a 2-1 yenildiği maçta tribünlerde yer alan seyirci sayısı açıklandı. Beklentinin altında kalan maçta, 8 bin 999 biletli taraftarın karşılaşmayı tribünden takip ettiği açıklandı.

Çorum Şehir Stadı’nın 13 bin 654 kişilik kapasitesine rağmen, karşılaşma öncesinde tribünlerde 10 bin 175 biletli taraftarın yer alması bekleniyordu. Ancak kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçı 8 bin 999 biletli seyirci tribünlerden takip etti.

Böylece beklenen seyirci sayısının 1.176 kişi altında kalındı. 8 bin 999 taraftarın tribünlerde yer aldığı karşılaşmada stadın yaklaşık yüzde 66’sı doldu.