Arca Çorum FK’nın deneyimli sol kanat oyuncusu Alexandros Kyziridis, Yunanistan A Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Arca Çorum FK formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol-2 asistlik skor performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Kyziridis, Alanyaspor maçından sonra milli takıma katılmak üzere ülkesine gitti.

Kyziridis, Yunanistan’ın geçtiğimiz 7 Haziran’da İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez milli formayı giymiş ve 28 dakika süre almıştı.

MİLLİ TAKIMA

DAVET EDİLEN

BEŞİNCİ İSİM

Kyziridis’li Yunanistan, deplasmanda 24 Eylül’de Sırbistan ve 27 Eylül’de Almanya, sahasında ise 1 Ekim’de Hollanda, 4 Ekim’de de Almanya ile karşılaşacak.

Arca Çorum FK’da Andrei Borza Romanya, Ylber Ramadani Arnavutluk, Ermin Mahmic Bosna Hersek, Jesus Ramirez de Venezuela Milli Takımına davet edilmişti.