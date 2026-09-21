Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda son 16 tur heyecanı sona erdi. 65 takımın katılımı ile gerçekleşen grup maçlarının ardından ilk olarak son 32 tur heyecanı yaşandı. Hafta sonu ise son 16 tur maçları oynandı. Cumartesi günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanan maçlarda Kınık FK, Sarı Hasan FK’yı 5-1, Tanrıvermiş FK, Konaklı City’i 5-1, Mecidiyekavak, Çeşmeören FK’yı 5-1’le geçerken, İncesu-Eskice FK arasında oynanan karşılaşma ise normal süresi 1-1, penaltı atışları sonunda ise Eskice FK 5-4’le bir üst tura adını yazdırdı. Pazar günü oynanan maçlarda ise Abdalata FK, Çatak FK’yı 2-1, Deva Elmapınar ise Berra Kutluca takımını 5-2, Kayı FK, Boğabağı FK takımını 3-0 yenerken, normal süresi 2-2 biten maçta Çopraşıklı Deli Kadirspor, Konaklı FK takımını penaltı atışları sonunda 5-3 yendi ve çeyrek finale yükselen son takım oldu.

ÇEYREK FİNAL HEYECANI 26-27 EYLÜL’DE

Köylerarası Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçları 26-27 Eylül tarihleri arasında oynanacağı duyuruldu.

26 Eylül Cumartesi günü Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 20.00’de Abdalata FK ile Kayı FK, saat 21.30’da ise Deva Elmapınar FK ile Çopraşıklı Deli Kadirspor karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar günü aynı sahada oynanacak maçlarda ise saat 20.00’da Kınık FK ile Tanrıvermiş FK, saat 21.30’da ise Eskice FK ile Mecidiyekavak takımları kozlarını paylaşacak.