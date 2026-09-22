Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan statüye göre, geçen sezonlarda toplam 5 takım 3.Lig’e yükselirken, yeni sezonda 3.Lig bileti alacak takım sayısı 6 olarak belirlendi.

Geçen sezon gruplarında ilk 5 sırayı alan takımlar play-off’a kalırken, yeni sezonu ilk 4’te tamamlayan takımlar play-off bileti alacak.

Yeni sezondaki yeniliklerden biri de kartlarla ilgili. Geçen sezonlarda sadece kırmızı kartlara ceza verilirken, yeni sezonda profesyonel liglerde olduğu gibi 4 sarı karta ulaşan oyuncu 1 maç ceza alacak.

Yaş sınırı ile ilgili uygulamada da değişiklik yapıldı. Yeni sezonda takımlar 21 kişilik oyuncu kadrolarında 2006 ve sonrasında doğan 5 oyuncu bulunduracak. Bu oyuncuların 3’ünün ilk 11’de en az 45 dakika oynaması gerekiyor.

Öte yandan, statünün açıklanmasından sonra grupların önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor. Ligin 12 grupta oynatılacağı öğrenildi.

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Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ