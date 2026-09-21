Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Süper Lig’de ilk 6 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamlayarak 7 puanla geride bıraktı. Kırmızı-siyahlı ekip, hücumda 13 gol üretmesine karşın savunmada verdiği açıklarla dikkat çekti.

GOLLERİN YARISI YAN TOPTAN

İlk 6 haftada kalesinde 12 gol gören Arca Çorum FK’nın savunmadaki en önemli problemlerinden biri ise yan toplar oldu. Yenilen 12 golün 6’sının duran toplar ve kanatlardan gelişen ortalar sonrası gelmesi dikkat çekti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yan top kaynaklı ilk golünü Galatasaray karşısında yedi. 2-2 sona eren karşılaşmanın 90. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Osimhen, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 2 GOL YEDİ

İstanbul’da Beşiktaş’a 6-2 mağlup olunan karşılaşmada da aynı sorun ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Cerny ve Vlahovic ile yan toplardan iki gol bulurken, Arca Çorum FK savunması hava toplarında rakiplerine istediği fırsatları verdi.

Ligin 5. haftasında Samsunspor deplasmanında alınan 5-1’lik farklı galibiyette ise ev sahibi ekibin tek golü yine yan toptan geldi. Tomasson, kullanılan yan top organizasyonunda topu ağlara gönderdi.

ALANYA’YA YAN TOP GOLLERİYLE YENİLDİ

Kırmızı-siyahlı ekibin son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü sahasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma ise yan top sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Alanyaspor’un 67. dakikada Makouta, 78. dakikada ise Arda Usluoğlu ile bulduğu iki gol de yan toplarda kafa vuruşlarıyla geldi. Böylece Arca Çorum FK, sahasında oynadığı maçta yan toplara karşı savunmada yaşadığı zaafın bedelini 3 puan kaybıyla ödedi.

KAMP BÜYÜK FIRSAT

Milli araya 7 puanla giren Arca Çorum FK, verilen arada Antalya’da kamp yapacak. Teknik heyetin kamp süresince özellikle yan toplar olmak üzere ilk 6 haftada ortaya çıkan savunma eksiklikleri üzerinde durması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig’deki ilk sezonunda yoluna devam ederken, savunmadaki yan top problemini çözerek hem kalesini daha fazla gole kapatmayı hem de puan kayıplarının önüne geçmeyi hedefleyecek.