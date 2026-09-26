Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel; "İYİ Parti iktidarında Çorum'a hızlı tren ve havaalanı sözümüz olsun' dedi.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Yücel, Çorum'un üvey evlat muamelesi gördüğünü belirterek; "Çorum'a hızlı tren gelmiyor, havalimanı da koymuyorlar. Çorum'u bir üvey evlat gibi görüyorlar. Çorum'dan gönderdiğiniz milletvekillerinin yakasına yapışın. Ankara'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzurum'a giden Ankara'dan Çorum'a gelip, Çorum'dan da Samsun'a giden bir hızlı trenin olması çok absürt bir şey değil. Nüfusunuza baktığımda Kütahya tarafına havalimanı yapıp da yılda garanti verdiğiniz 1 milyonun üzerindeki uçuş yolcusu garantisini buraya yapmış olsaydınız garantiye gerek olmadan 1 milyon buradan yolcu çıkardı. İnşallah Çorum bize yetki verirse bu da bizim sözümüz olsun. Çorum'un hem bir havalimanı hem de bir hızlı tren olmazsa olmazı." ifadelerini kullandı.