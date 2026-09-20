TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurt genelinde olduğu gibi Çorum'da da bir dizi etkinlikle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen Gaziler Günü kutlamasına Vali Ali Çalgan, Garnizon Komutanı Mühimmat Albay Ethem Nevzat Aksoy, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, gaziler, şehit aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na sırası ile Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye ve Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği’nin çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende daha sonra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül günün anlam ve önemine ilişkin olarak bir konuşma yaptı. Gül, “Bugün, tarihimizin, özellikle Millî Mücadele döneminin, insanlık tarihinde çok az görülen müjdelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesinin verildiği müstesna bir gündür.

Çünkü bu tarihte, millî iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi unvanını alan ilk kişi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmuştur” dedi.

“Şehit nurlanmış; gazi ise onurlanmış bir askerdir” diyen Gül, gaziler olarak dün olduğu gibi bugün de ülkeye yönelik tehditlere karşı her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR