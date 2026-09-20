Yeşilay Çorum Şubesince sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla Yeşilgöl'de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşte katılımcılar, Yeşilgöl'ün doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yaparak temiz havada keyifli vakit geçirdi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Sağlıklı yaşamı teşvik etmek, hareketli yaşamın önemine dikkati çekmek ve vatandaşlarımızla doğayla iç içe güzel bir gün geçirmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Etkinliğimize katkı ve desteklerinden dolayı Laçin Belediyesine, Çorum Belediyesine ve Yeşilay Laçin İlçe Temsilciliğimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengil, Yeşilay olarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

Muhabir: Anadolu Ajansı