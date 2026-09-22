Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, saldırıyı kınarken çocukların ve gençlerin silahlara erişimini engelleyecek önleyici, bilimsel ve pedagojik tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

SALDIRIYI KINADI

CHP İl Başkanı Yılmaz, eğitim öğretim yılının başında yaşanan saldırıyı “derin bir üzüntü ve büyük bir öfkeyle” takip ettiklerini belirtti. Yılmaz, okul çevresinde yaşanan şiddetin öğrencilerin can güvenliği ve eğitim hakkı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Okulların yalnızca akademik eğitimin verildiği yerler olmadığını vurgulayan Yılmaz, çocukların güven içinde büyüdükleri eğitim ortamlarının şiddetten korunması gerektiğini söyledi. Yaşanan olayın yalnızca adli boyutuyla ele alınmasının yeterli olmayacağını savundu.

SİLAHLARA ERİŞİMİN ÖNLENMESİ ÇAĞRISI

Tuncay Yılmaz, çocukların ve gençlerin şiddet araçlarına ve silahlara erişiminin engellenmesine yönelik daha kapsamlı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Benzer olayların önüne geçilebilmesi için ilgili kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sözlü kınamaların ötesine geçilmesi gerektiğini kaydeden CHP İl Başkanı Yılmaz, önleyici çalışmaların bilimsel ve pedagojik yöntemlerle yürütülmesini istedi. Eğitim kurumları ve çevresinde güvenliği artıracak uygulamaların kalıcı biçimde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“ADLİ SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”Tuncay Yılmaz, yaralanan öğrencilere acil şifa dileyerek mağdur öğrenciler, aileleri, eğitim çalışanları ve Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için yürütülen adli ve idari süreçlerin titizlikle tamamlanması gerektiğini söyledi.CHP Çorum İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Yılmaz, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılmasının önem taşıdığını ifade etti.