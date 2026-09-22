Yeni eğitim-öğretim yılının henüz ikinci haftasında yaşanan bu vahim hadisenin tüm eğitim camiasını derin bir üzüntüye boğduğunu belirten Okumuş, yaralanan öğrencilere acil şifalar diledi.

Olayın eğitim çalışanları ve öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin silinmesi gerektiğine dikkat çeken Okumuş, şu ifadeleri kullandı: “Yeni dönemin başında böylesine sarsıcı bir olayla karşılaşmış olmak hepimizi derinden yaralamıştır. Saldırıya tanık olan evlatlarımızın ve eğitim çalışanlarımızın psikolojik olarak desteklenmesi, üzerlerindeki travmanın atlatılması için ilgili makamlarla sürekli temas halindeyiz. Sürecin her aşamasında yetkililerle iş birliği içinde hareket ediyoruz.”

Soruşturmanın kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Okumuş, okul güvenliği için önleyici tedbirlerin artırılması çağrısında bulunarak, “Adli ve idari süreçlerin tüm boyutlarıyla ve titizlikle yürütülerek olayın eksiksiz şekilde aydınlatılmasını bekliyoruz. Eğitim yuvalarımızın huzurunu tehdit eden bu tür hadiselerin bir daha hiçbir okulumuzda yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumların koordineli bir şekilde hareket ederek güvenlik ve önleyici tedbirleri tavizsiz bir şekilde hayata geçirmesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

Eğitim-Bir-Sen olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Fatih Okumuş, yaralı öğrencilere, ailelerine ve okul topluluğuna geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ