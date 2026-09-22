Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 8 öğrencinin yaralandığı lise önündeki silahlı saldırının arkasından öğrenciler arasındaki husumet çıktı. Okula av tüfeğiyle gelerek dehşet saçan 9. sınıf öğrencisi H.O.'nun eylemi bir gün önce yaşanan "kız meselesi" kavgası nedeniyle gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okulun 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 2011 doğumlu H.O., yanında getirdiği av tüfeğiyle husumet duyduğu okul arkadaşlarını hedef alarak ateş açtı.

BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Yapılan ilk incelemelerde ve elde edilen bilgilerde eylemin herhangi bir terör bağlantısının bulunmadığı saptandı. Saldırgan H.O.'nun olaydan bir gün önce okulda kavga ettiği ve "kız meselesi" nedeniyle aralarında husumet oluşan öğrencileri bizzat hedef alarak ateş açtığı öğrenildi.

2'Sİ AĞIR 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 öğrenci yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen öğrencilerden ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SİLAH DOLDURDUĞU ANLAR DA KAMERADA

Saldırının ardından silah seslerini duyan çok sayıda öğrenci velisi panik halinde okul çevresinde toplandı. Şüpheli H.O.'nun saldırı öncesinde tüfeğe fişek doldurduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürdürüyor.