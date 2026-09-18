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19 Eylül’deki Alanyaspor maçından sonra milli araya girecek olan Arca Çorum FK’da Andrei Borza Romanya, Ylber Ramadani Arnavutluk, Ermin Mahmic de Bosna Hersek Milli Takımına davet edilmişti.

Arca Çorum FK formasıyla çıktığı 6 maçta 3 gol kaydeden 28 yaşındaki golcü futbolcu, Venezuela A Milli Takımı ile daha önce 6 maç oynadı ve 2 gol kaydetti. Ramirez’li Venezuela, 28 Eylül’de Japonya, 2 Ekim’de Güney Kore, 6 Ekim’de ise Ürdün'le karşılaşacak.

Arca Çorum FK’nın deneyimli golcüsü Jesus Ramirez, Venezuela A Milli Takımı’nın Japonya, Güney Kore ve Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

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