Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 6.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın 19 Eylül Cumartesi günü Alanyaspor’la Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Akarsu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile İstanbul bölgesinden Selim Şenöz yapacak. Şanlıurfa bölgesinden Ömer Faruk Gültekin ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

31 yaşındaki Alper Akarsu Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2023-2024 Sezonunda Adanaspor’u deplasmanda 3-0, geçen sezon ise sahasında Pendikspor’u 2-0 yenerken, 2023-2024 Sezonunda evinde Eyüpspor’a 3-2, geçen sezon da play-off yarı final ilk maçında Bodrum FK’ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Bu maçlarda Arca Çorum FK’lı futbolcular 9, rakip takım oyuncuları ise 8 sarı kart gördü.

ALANYA’NIN 2 MAÇINI YÖNETTİ

Alper Akarsu, Alanyaspor’un tamamı Türkiye Kupası’nda ve 2023-2024 Sezonunda olmak üzere 2 maçını yönetti. Antalya ekibi bu maçlarda evinde Kütahyaspor’u 4-1 yenerken, Samsunspor’a ise 3-1 yenildi. Alper Akarsu bu maçlarda Alanyaspor ve rakiplerinin futbolcularına 5’er sarı kart göstertti.