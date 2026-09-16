Sungurlu Belediyesi tarafından 27 Eylül’de düzenlenecek Yağlı Güreşlere birbirinden ünlü Kırkpınar pehlivanlarının katılacağı belirtildi.

Mesire Alanında, saat 10.00’da başlayacak güreşlerde geçen yılın Sungurlu şampiyonu Mustafa Taş’ın yanı sıra, Çorumlu pehlivanlar Ünal Karaman ve Bekir Eryücel, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin gibi birbirinden ünlü pehlivanlar er meydanına çıkacak. Güreşlere 36’sı başpehlivan olmak üzere çeşitli boylarda 750 civarında güreşçinin katılmasının beklendiği kaydedildi.