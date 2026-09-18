Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 5 haftalık periyodunda attığı 12 golle “en golcü” 4 takımdan biri olurken, 10 golle de “en çok gol yiyen” 5 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

İlk hafta deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan arca Çorum FK, 2.hafta evinde Kasımpaşa’ya 1-0 kaybetti. 3.hafta İstanbul’da Beşiktaş’a 6-2’lik skorla yenilen Arca Çorum FK, 4.hafta konuk ettiği Eyüpspor’u 3-0’la geçerek bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

BEŞİKTAŞ’LA AYNI SAYIDA GOL ATTI

Geçtiğimiz Cumartesi günü, 5.hafta maçında konuk olduğu Samsunspor’u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı takım hem ilk deplasman galibiyetini aldı, hem de 12 gole ulaşarak profesyonel liglerde geçirdiği 15 sezonun gol rekorunu kırdı.

Galatasaray 13 golle ilk 5 haftanın en çok gol atan takımı olurken, Beşiktaş, Arca Çorum FK ve Amedspor 12’şer golle ikinci sırayı paylaşıyor.

MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Arca Çorum FK, ligin en golcü 4 takımından biri olmasına karşılık kalesinde gördüğü 10 golle de dikkat çekti. Kırmızı-siyahlı ekip, 18 takımlı ligde en çok gol yiyen 5 takımdan biri durumunda.

Çorum ekibi, puan cetvelinin ilk 10 sırasındaki takımlar arasında en çok gol yiyen takım durumunda da.

Göztepe 13 golle ilk 5 haftanın en çok gol yiyen takımı olurken, Erzurumspor, Samsunspor ve Başakşehir 11’er golle ilk 4 sırada yer alan diğer takımlar oldular.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

İlk 5 haftalık tablo, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk sezonuna adeta iki farklı yüzle başladığını gösteriyor. Hücumda 12 golle ligin en üretken takımları arasında yer alan kırmızı-siyahlılar, savunmada ise kalesinde gördüğü 10 golle alarm veriyor.

Çorum FK’nın sezonun ilerleyen haftalarında hücumdaki üretkenliğini korurken savunma zaaflarını ne ölçüde gidereceği, takımın ligdeki mücadelesinin en önemli başlıklarından biri olacak.