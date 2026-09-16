9-12 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Muay Thai (Tayland Boksu) Elite Tatami Türkiye Şampiyonası, Çorumlu sporcu İbrahim Can Akçay’ın büyük başarısına sahne oldu. Büyük erkekler elite 48 kiloda ringe çıkan Akçay, şampiyona boyunca karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Bu önemli başarısıyla Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanan genç sporcu, şimdi gözünü Fransa’nın başkenti Paris’e çevirdi.

Ancak ringde rakiplerini geride bırakan İbrahim Can Akçay, bu kez maddi imkânsızlıklarla mücadele ediyor.

HAYALİ İSTİKLAL

MARŞINI OKUTMAK

16-26 Ekim tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele etmeye hazırlanan İbrahim Can, en büyük hayalinin uluslararası bir şampiyonada kürsünün en üst basamağına çıkarak istiklal marşımızı okutmak olduğunu söyledi.

Bugüne kadar katıldığı şampiyonalarda elde ettiği derecelerle sürekli kürsüde yer aldığını belirten başarılı sporcu, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa arenasında da ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Ancak milli takım yol masraflarının kendisine ait olması ve ekonomik imkânlarının sınırlı olması, genç sporcunun Paris yolculuğunu tehlikeye soktu.

ZORU BAŞARDIM

DESTEKLERİNİZİ

BEKLİYORUM

Paris’te ringe çıkabilmek için destek çağrısında bulunan İbrahim Can Akçay, başta Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum milletvekilleri olmak üzere Çorumlu iş insanlarından destek beklediğini dile getirdi.

Türkiye şampiyonluğu için büyük emek verdiğini ve ringde elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonası’nın kapısını açtığını belirten Akçay, maddi destek sağlanamaması halinde Paris’teki şampiyonaya katılamama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Genç sporcu, hayaline ulaşabilmek için yaptığı çağrıda “Ben şampiyon olarak zoru başardım, desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Şimdi gözler, Çorum’un genç şampiyonunun Avrupa hayalinin gerçekleşmesi için verilecek destekte. Akçay’ın hedefi belli: Paris’te ringe çıkmak, Türkiye için mücadele etmek ve İstiklal Marşı’mızı Avrupa’da gururla okutmak.