Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Triathle Ulusal Sıralama 2. ve Spor Toto Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda minik sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Efor Spor Kulübü’nden 10 yaşındaki minik sporcu Rüzgar Arif Bahçacı U11 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak bir kez daha hem kulübünün hem de Çorum’un gururu oldu.

Minik sporcu elde ettiği bu başarı ile 29 Ekim 2026 tarihinde Portekiz’in Funchal kentinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.

Rüzgar Arif 10 yaşında Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanan ilk Çorumlu sporcu olarak da tarihe geçti.

Öte yandan Efor Spor Kulübü’nün bir diğer sporcusu Asya Esma Çeken de U9 kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Osman Pehlivan, Rüzgar Arif ve Asya Esma ile gurur duyduklarını ifade ederken, Rüzgar’ın Dünya Şampiyonası’nda da önemli bir başarıya imza atacağına inandığını söyledi. Pehlivan, iki sporcusunu da yürekten tebrik ederek sözlerini noktaladı.