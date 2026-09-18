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Kasımpaşa ile Konyaspor bugüne kadar resmi maçlarda 44 kez karşılaştı. Bu maçların 10’unu Kasımpaşa, 18’ini Konyaspor kazanırken, 16 maç karşılaşma berabere tamamlandı. Kasımpaşa’nın 60 golüne Konyaspor 71 golle cevap verdi.

9 puanlı 4.sıradaki Kasımpaşa ile 3 puanlı 16.sıradaki Konyaspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

Arca Çorum FK’nın da yer aldığı Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nde 6.hafta heyecanı bu akşam İstanbul’da oynanacak Kasımpaşa-Konyaspor maçıyla başlıyor.

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