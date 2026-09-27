S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Şeker Fabrikası’nın 2026-2027 yılı şeker pancarı alım kampanyasının başladığını hatırlatarak, yeni kampanya döneminin üreticiler, nakliyeciler ve tarım sektörü açısından hayırlı olmasını diledi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan, Çorum Şeker Fabrikası’nın 9. şeker pancarı alım kampanya döneminin üreticilerin aylar süren emeklerinin karşılığını alacağı önemli bir süreç olduğunu belirterek alım kampanyasının sağlıklı, sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Şeker pancarı tarımının Türkiye’de sözleşmeli üretimin ilk örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Ahmet Pehlivan, pancar üretiminin tarımın sanayiyle bütünleşmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan, şeker pancarının yalnızca şeker üretimi açısından değil, nakliye ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alana ekonomik katkı sunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Şeker pancarı, çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan, ailenin tüm fertlerine çalışma ve istihdam imkânı sağlayan, yan ürünlerinin tamamı değerlendirilen bir bitkidir. Üretim ve işlenme döneminde kullanılan girdilerle birçok sektörde dolaylı olarak katma değeri artırıcı önemli bir rol üstlenmektedir.”

Çorum Şeker Fabrikası’nın yeni bir kampanya dönemine girdiğini belirten Pehlivan, kampanya sürecinde üreticilerin karşılaşabileceği sorunlara da dikkat çekti. Pehlivan, pancarın sökümünden fabrikaya nakline, tesellüm işlemlerinden fire ve polar değerlerine kadar tüm süreçlerin üreticilerin mağduriyet yaşamayacağı şekilde yürütülmesini beklediklerini ifade etti.

Kampanya sürecinde görev yapacak fabrika yöneticileri ve çalışanlarına başarı dileyen Pehlivan, ürünlerini fabrikaya ulaştıracak çiftçi ve nakliyecilere de kolaylıklar temennisinde bulundu.

Şeker pancarı üreticilerinin en önemli beklentilerinden birinin 2026 yılı pancar alım fiyatının açıklanması olduğunu belirten Ahmet Pehlivan, devlet tarafından belirlenecek fiyatın üreticinin emeğinin karşılığını verecek seviyede olmasını beklediklerini söyledi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan, “Devletimizin, 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatlarını, üreticilerimizi üzmeyecek, emeklerinin karşılığını verecek ve şeker pancarı üretimini sekteye uğratmayacak bir bedelle bir an önce açıklamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Pehlivan, açıklamasının sonunda Çorum Şeker Fabrikası’nın 2026-2027 yılı kampanya döneminin fabrika çalışanları, üreticiler, nakliyeciler, tarım sektörü ve ülke ekonomisi açısından hayırlı olmasını dileyerek, tüm üreticilere bol kazanç temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR