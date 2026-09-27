Pazarda esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen Kazım Yücel, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını ileterek İYİ’lerin iktidarı için destek istedi.

Beraberinde İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, ilçe başkanları ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Cumartesi Pazarı’nı ziyaret eden GİK Üyesi Kazım Yücel, vatandaşların ortak probleminin alım gücünün düşüklüğü, hayat pahalılığı ve giderlerin fazlalığı olduğuna şahitlik etti.

Pazar gezisiyle ilgili bir değerlendirme yapan Yücel, “Çorum’un en kalabalık pazarlarından birinde esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek sohbet ettik.

Sahada gördüğümüz tablo açık, vatandaşlarımız ekonomik sıkıntılar altında her geçen gün daha fazla zorlanıyor.

Esnafımızın, emeklimizin, çalışanımızın ve dar gelirli vatandaşlarımızın geçim mücadelesine bizzat kulak verdik.

Aynı cümleyi birçok vatandaşımızdan duyduk:

“Geçinmek artık çok zor. Bir an önce sandık gelsin, kararımızı verelim.”

Bizler de halkımızın sesini dinlemeye, sorunlarını gündeme taşımaya ve çözüm için çalışmaya devam edeceğiz.

Çorum’un sesi, milletin sesi bizim yol haritamızdır” ifadesini kullandı.

Vatandaşlar, İYİ Parti heyetine yoğun ve sıcak ilgi gösterirken, karşılaştıkları problemleri aktarma fırsatı buldu.