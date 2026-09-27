Belediye bünyesine 3 yangın söndürme aracı ile 1 merdivenli kurtarma aracı daha kazandırıldı. Hizmete alınan araçlarla birlikte itfaiyenin özellikle yangın, yüksek katlı bina kurtarma ve acil müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yeni araçların, olası afet ve yangınlarda ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasına ve müdahale imkanlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye filosuna toplam 4 yeni aracın dahil edildiği bildirildi. Buna göre 3 yangın söndürme aracı ile 1 merdivenli kurtarma aracı, Çorum’da görev yapmaya başladı.

Çorum Belediyesi, yeni araç yatırımıyla birlikte itfaiyenin teknik donanım ve müdahale kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Açıklamada, “Dileğimiz, bu araçlara hiç ihtiyaç duyulmaması. Yangınların, afetlerin ve acıların hiç yaşanmaması. Ama ihtiyaç olduğunda daha güçlü, daha donanımlı ve daha hızlı müdahale edebilmek için gücümüze güç katıyoruz” denildi.

Muhabir: SELDA FINDIK