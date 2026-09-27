Borsa İstanbul’da son 25 işlem gününde fon tasfiyeleri ve likidite sıkışıklığının etkisiyle satış baskısı öne çıkarken, bazı hisseler piyasadaki genel düşüşten pozitif ayrıştı.

BIST 100’ün yüzde 11,2, BIST 30’un ise yüzde 4,5 değer kaybettiği dönemde Enerya Enerji (ENERY) ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) güçlü yükselişleriyle dikkat çekti.

ENERY yüzde 51,5 getiriyle listenin zirvesine çıkarken, AHGAZ yüzde 33,3’lük yükselişle öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul, son 25 işlem gününde fon tasfiyeleri ve likidite sıkışıklığı nedeniyle tarihin en sert satış baskılarından birini yaşadı. Bu süreçte BIST 100 endeksi %11,2, BIST 30 endeksi ise %4,5 değer kaybetti.

Piyasanın kırmızıya boyandığı ve yatırımcıların paniklediği bu kriz ortamında, bazı şirketler sergiledikleri güçlü duruş ve stratejik adımlarla pozitif ayrışmayı başararak adeta meydan okudu.x

ZİRVEDE ENERY VE AHGAZ

Kriz sürecinin en dirençli ve en çok kazandıran sektörü açık ara Enerji Dağıtım oldu. Piyasadaki sert düşüşe rağmen bu sektör hisseleri çok güçlü bir pozitif ayrışma yaşadı. Enerya Enerji (ENERY) Son 25 seanstaki %+51,5’lik getirisiyle kriz sürecinde borsanın en çok değer kazanan lider şirketi oldu.

Ahlatcı Holding bünyesindeki bir diğer dev olan AHGAZ, şirket yönetiminin New York'tan yürüttüğü güçlü geri alım operasyonlarının da desteğiyle %+33,3 yükselerek listenin 5. sırasına yerleşti.