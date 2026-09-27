İlk olarak Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube’nin 13 ilçede gerçekleştirilen delege seçimlerini tamamladı. Seçimlerin ardından 64 delege belirlendi.

İlçelerdeki delege seçimlerin tamamlanmasının ardından merkez ilçe delege seçimi de yapıldı. Atatürk Anadolu Lisesi’nde önceki gün 10.00 ile 17.00 arasında düzenlenen delege seçiminde üyeler oy kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Okumuş, seçim sürecine katılan üyelere teşekkür ederek belirlenen delegeleri tebrik etti. Okumuş, üyelerin özgür iradeleriyle seçim sürecine katıldığını belirterek, oy kullanan ya da çeşitli nedenlerle oy kullanamayan tüm üyelere teşekkür etti.

“Sorumluluk üstlenerek delege adayı olan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diyen Okumuş, Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurul sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR