Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerinin geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde; okullarda faaliyet gösteren kantinler, yemekhaneler, kafeteryalar ve diğer gıda satış noktaları titizlikle kontrol ediliyor.

İşletmelerin genel hijyen koşulları, personel hijyeni, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, etiket bilgileri, izlenebilirlik kayıtları ve mevzuata uygunluğu ayrıntılı olarak inceleniyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Öğrencilerimizin sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini temin etmek amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Öte yandan İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Alaattin Bal koordinesinde ise gıda kontrol görevlileri tarafından halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla et ve et ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimler yapıldığı dile getirildi.

Denetimde üretim alanları ile alet ve ekipmanların temizlik ve hijyen şartları, personelin kişisel hijyeni, kullanılan hammaddelerin mevzuata uygunluğu, ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve izlenebilirlik kayıtlarının titizlikle kontrol edildiği, mevzuata aykırı koşullarda üretim yaptığı belirlenen, kayıt dışı faaliyet gösteren veya halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığı açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi