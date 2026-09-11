Osmancık Koyunbaba Türbesi yanında Birlik Cemi düzenlenerek “Hak lokması”nda buluşma sağlandı.

Osmancık Koyunbaba Türbesi’nin cemevi olarak kullanılmasını isteyen Alevi yurttaşlar, Osmancık Kaymakamlığı’nın ve ilgili resmi kurumların engellemesi ile karşılaştı.

Türbenin kapılarını açtıramayan vatandaşlar, cemlerini türbenin kenarındaki ağaçlık alanda gerçekleştirdi.

Alevi dedesi Merzifonlu Şafak Coşkun, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi dede Prof. Dr. İbrahim Gül ile Dede Ali Doğancı önderliğinde yapılan ceme Zakir Mustafa Alegöz, Hamza Pektaş, Seydi Lafcı, Aşık Veli ve dede Ali Karabaş katıldı.

Kurbanların kesildiği, lokma paylaşımının yapıldığı cemde canlar tek yürek oldu, gönüller birlendi.

Aşıkların deyiş ve duaz-ı imamları eşliğinde gerçekleştirilen cemde ayrıca semah dönüldü.

Muhabir: Haber Merkezi