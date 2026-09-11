Edebiyat dünyasında Çorum'u ve eğitim camiasını gururlandıran büyük bir başarıya imza atıldı.

“Fırtına Tanrısının Çocukları – Hitit Destanı” isimli eseriyle İtalya’da düzenlenen prestijli organizasyonda Uluslararası Seneca Birincilik Ödülü’nü kazanma başarısı gösteren öğretmen, yazar ve şair Mehmet Öztürk; İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın ile görüştü.

Çorum'un köklü Hitit mirasının sanat ve edebiyat yoluyla uluslararası arenaya taşınmasının öneminin vurgulandığı ziyarette, yazar Mehmet Öztürk kendisine birincilik getiren kitabını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a imzalayarak takdim etti.

Şehre yaşattığı kültürel gururdan dolayı büyük takdir toplayan öğretmen ve yazar Mehmet Öztürk'ün başarısı, hem İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar hem de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından tebrik ve memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: SELDA FINDIK