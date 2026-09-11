Çorum’da 2026 yılında TAKE Projesi kapsamında yaklaşık 31 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini açıklayan Taş, iklim şartlarının da uygun seyretmesiyle verim beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.

Taş, dekara ortalama 250 ile 350 kilogram arasında verim beklediklerini ifade etti.

Üreticilerin emeklerine dikkat çeken Taş, Bakanlık olarak üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, gıda arz güvenliği için sahadaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konaklı köyündeki etkinlikte ayrıca ayçiçeği tarlalarında ürünlerin gelişimi, yetiştiricilik süreci ve mevcut durum değerlendirildi.

Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Kubilay Kavukçu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Karadenizbirlik Başkanı Ali Bardakçı ve üreticiler katıldı.