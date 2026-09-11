Yeni Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, ilçede ceviz hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin artan maliyetler karşısında yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

İlçe halkının en önemli geçim kaynaklarından birinin ceviz üretimi olduğunu belirten Talip Karadeniz, kilogram başına üretim maliyetinin 175–190 TL seviyesine ulaştığını, satış fiyatının ise 200–220 TL civarında kaldığını ifade ederek, “Üreticimiz bir yıl boyunca emek veriyor ancak hasat zamanı geldiğinde emeğinin karşılığını alamıyor. Oğuzlar cevizinin üreticiyi ayakta tutacak fiyatı 300–350 TL bandında olmalıdır” dedi.

“MALİYET 190 LİRAYA DAYANDI”

Ceviz üretiminde tarlanın hazırlanmasından hasada kadar hemen her kalemde ciddi maliyet artışları yaşandığını belirten Talip Karadeniz, özellikle motorin, gübre, ilaçlama, sulama ve işçilik giderlerinin üreticiyi zorladığını söyledi.

Karadeniz şunları söyledi: “Ceviz bahçesinin traktörle sürülmesi, ağaç diplerinin çapalanması, gübreleme ve ilaçlama artık çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Taşıma suyla sulama yapmak zorunda kalan üreticimizin gideri daha da artıyor. Hasat zamanı geldiğinde ise silkeleme, sırıklama ve toplama için yüksek işçilik ücretleriyle karşılaşıyoruz. Bugün bir kilogram cevizin üretim maliyeti 175–190 liraya kadar çıkmış durumda.”

“200 LİRAYA ÜRÜN SATARAK ÜRETİCİ NASIL KAZANACAK?”

Mevcut satış fiyatının üreticinin bir yıllık emeğini karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Karadeniz, yalnızca maliyetin biraz üzerinde oluşan fiyatın gerçek anlamda kazanç anlamına gelmediğini vurguladı. “Üretici 175–190 liraya mal ettiği cevizi 200–220 liraya sattığında bunun adına kazanç diyemeyiz. Bu hesabın içerisinde üreticinin bir yıllık emeği, bahçesine yaptığı yatırım ve ailesinin geçimi de var. Üretimin devam edebilmesi için çiftçimizin para kazanması gerekiyor. Bizim beklentimiz kaliteli Oğuzlar cevizinin kilogram fiyatının 300–350 lira seviyesinde değer bulmasıdır.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

“OĞUZLAR CEVİZİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMALI”Oğuzlar cevizinin yüksek yağ oranı, kendine özgü aroması, lezzeti ve uzun raf ömrüyle önemli bir yerel değer olduğunu belirten Karadeniz, üreticinin pazarlama konusunda da desteklenmesi gerektiğini söyledi.Karadeniz sözlerini şöyle tamamladı: “Oğuzlar cevizi sıradan bir ürün değildir; ilçemizin emeği, geçim kaynağı ve markasıdır. Üreticimizi tüccarın karşısında yalnız bırakmadan kooperatifleşme, doğrudan satış, markalaşma ve yeni pazar imkânlarını güçlendirmeliyiz. Ceviz Oğuzlar’da yalnızca bir tarım ürünü değil, binlerce insanımızın ekmeğidir. Hasat döneminin bütün üreticilerimize bereketli olmasını diliyor, Oğuzlar cevizinin hak ettiği değerden satılmasını istiyoruz.”