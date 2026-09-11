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Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de yapılacak. İkinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları ise 8-9 Haziran 2027'de gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğrencilerin kendi yanıtlarını oluşturacağı açık uçlu sorular kullanılacak

Öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme-değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan ülke geneli ortak yazılı sınavlar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

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