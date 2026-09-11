Melek Mercan’ın eşi, Bilal Can ve Sercan’ın babaları olan Hüseyin Mercan, Nadık Cemevi’nde Dede Abbas Çan’ın duaları eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Kızılpınar’da Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye Yeni Parti İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Yeni Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, Mecitözü Şoförler Odası Başkanı Halil Piroğlu, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Kızılpınar Dernek Başkanı Hasan Taş, Ziraat Odası önceki dönem Başkanı Mehmet Sayan, bazı köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalabalık bir katılımla son yolculuğuna uğurlanan Mercan, ailesi ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR