Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatmakta olan Zeliha Polat’ın tedavisinde kullanılmak üzere A Rh (+) pozitif kana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Kan bağışında bulunabilecek vatandaşların, hastaneye müracaat ederek destek olmaları rica edildi.

Zeliha Polat’ın tedavisine destek olmak isteyen vatandaşların kan bağışında bulunarak bu çağrıya duyarlılık göstermeleri bekleniyor.

Bir ünite kan, bir hayat demek. Kan bağışı yapabilecek vatandaşların çağrıyı paylaşarak daha fazla kişiye ulaştırmaları önemle rica olunur.

İletişim: Doğan Polat – 0545 423 51 24

Muhabir: Haber Merkezi