İnşaat Mühendisi Ergin Öner, Çorum’da düzenlenen futbol turnuvalarına sunduğu sponsorluk desteğiyle sporcuların yanında yer alıyor.

İş hayatının yanı sıra spora verdiği destekle de öne çıkan Ergin Öner, bu yıl ilk olarak spor gazetecileri tarafından düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda sponsorluk üstlendi. Ardından Köylerarası Futbol Turnuvası’nda mücadele eden sporculara forma sponsorluğu ile destek oldu.

Öner, son olarak Çorum Belediyesi personeli arasında düzenlenen Birimlerarası Futbol Turnuvası’nda Yapı Kontrolleri Müdürlüğü takımının forma sponsoru oldu.

Yapı Kontrolleri Müdürlüğü takım kaptanı Ekrem Öz, katkılarından dolayı Ergin Öner’e forma hediye ederek teşekkür etti.