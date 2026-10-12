Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 3-0’lık Gaziantep FK galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, daha da üstüne koyarak yollarına devam edeceklerini ve ligin iddialı takımlarından biri olduklarını herkese göstereceklerini ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Oyunun başından sonuna üstünlüğü bırakmadığımız, galibiyeti 3 gollük net bir skorla taçlandırdığımız güzel bir karşılaşma oldu.

Ligin en çok pozisyon üreten ve gol atan takımlarından biriyiz. Bu durum, bizim için ayrı bir gurur kaynağı. İnşallah, daha da üstüne koyarak yolumuza devam edecek; Anadolu'nun gururu Çorum'umuzun, Süper Lig'in iddialı takımlarından biri olduğunu herkese göstereceğiz.

Takımımızı, teknik ekibimizi, vefakar yönetimimizi, deplasman tribününde yerlerini alan taraftarlarımızı ve büyük Arca Çorum FK Camiamızı tebrik ediyor, bu vesileyle Burak Hocamıza; Arca Çorum FK'mıza hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı.