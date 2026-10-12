Arca Çorum FK’nın Yunan kanat oyuncusu Alexandros Kiyziridis, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçında harika bir takım performansı ortaya koyduklarını ifade etti.

Lige verilen arada ülkesinin milli takımında oynadıktan sonra Çorum’a dönen ve Gaziantep FK karşısında da ilk 11’deki yerini alan Kyziridis, Gaziantep FK maçının 60.dakikasında attığı golle farkı ikiye çıkartıp takımını rahatlattı. Deneyimli futbolcu kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını 4’e yükseltirken, maç içerisindeki genel performansıyla da galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Kyziridis, maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takım arkadaşları ile yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken, maçta da harika bir takım performansı ortaya koyduklarına dikkat çekti. Yunan oyuncunun İngilizce yaptığı açıklamanın Türkçesi şöyle: “Takımla, çocuklarla yeniden bir arada olmak harika! Bir deplasman galibiyeti daha! Harika bir takım performansı ve üç önemli puan. Çalışmaya devam ediyoruz, inanmaya devam ediyoruz!”

7 GOLE DİREKT KATKI

26 yaşındaki Kyziridis, Arca Çorum FK formasıyla çıktığı 5 maçta 424 dakika süre alırken, 4 gol-3 asistlik skor performansı sergileyerek tam 7 gole direkt katkı sağladı.