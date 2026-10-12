Arca Çorum FK Akademi takımları, hafta sonunda oynanan karşılaşmalarda başarılı sonuçlara imza attı. Kırmızı-siyahlı ekipler, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek haftayı 13 puanla yenilgisiz tamamladı.

U19 PAF Ligi’nde Gaziantep FK ile karşılaşan Arca Çorum FK, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. U17 takımı Şeker 06 Spor’u 15-1, U16 takımı Şeker 06 Spor’u 6-2, U15 takımı Boluspor’u 2-1, U14 takımı ise Boluspor’u 5-0 mağlup etti.

İKİ TAKIM LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Hafta sonunda alınan sonuçların ardından Arca Çorum FK Akademi takımlarının puan cetvellerindeki konumları da dikkat çekti.

U14 takımı puan cetvelinde 1. sırada, U15 takımı da 1. sırada yer alıyor. Başarılı bir grafik ortaya koyan U17 takımı 2. sırada, U16 takımı ise 3. sırada bulunuyor.

U19 PAF Ligi’nde mücadele eden Arca Çorum FK ise 7 hafta sonunda 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

Arca Çorum FK Akademisi, özellikle alt yaş kategorilerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, U14 ve U15 takımlarının zirvede, U17’nin ikinci ve U16’nın üçüncü sırada bulunması altyapı adına ortaya çıkan olumlu tabloyu gözler önüne serdi. U19 PAF takımının ise ilerleyen haftalarda puan cetvelinde üst sıralara tırmanması hedefleniyor.