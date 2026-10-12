Arca Çorum FK’nın Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk, kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü Gaziantep FK’ya attı.

Gaziantep’te de maça yedek başlayan Karlsbakk, 73.dakikada Gökhan Sazdağı’nın yerine oyuna girdi. 83.dakikada orta alanda aldığı topla atağı başlatan ve Kyziridis’in pasında topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0’a getiren Karlsbakk galibiyette önemli pay sahibi oldu. Norveçli oyuncu aynı zamanda Arca Çorum FK formasıyla ilk golünü de attı.

Karslbakk, arca Çorum FK formasıyla 4 karşılaşmada 149 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.