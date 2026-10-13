2026-2027 sezonunda Çorum’u kadın futbolunda 3. Lig ve U17 kategorisinde temsil edecek Buharaspor Kulübü, bir üst lige yükselme hedefiyle şehrin desteğini bekliyor.

Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı, yeni sezon öncesinde siyasilere, iş insanlarına ve özellikle iş kadınlarına destek çağrısında bulundu. Atlı, kadın futbolculara daha iyi imkânlar sunmak ve Çorum’u başarıyla temsil etmek için dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Katıldığı ilk sezonda grubunu üçüncü sırada tamamlayan Buharaspor, bu başarıyı daha ileriye taşımayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Fatih Atlı tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda iddialı bir mücadele ortaya koyarak bir üst lige yükselmenin amaçlandığı belirtildi.

Altyapıda yetişen sporcuların gelişimine de önem verdiklerini vurgulayan kulüp, öğrencilerini üst liglere kazandırarak tecrübe edinmelerine ve Çorum’u daha iyi temsil etmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Çorum’daki kız çocukları ve kadınlar için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını gördüklerini belirten Atlı, açıklamasında şu çağrıya yer verdi:

“Çorum’u temsil etmekten onur duyacağımız bu serüvende, şehrimizin önde gelen siyasilerinden, iş insanlarından ve özellikle iş kadınlarından destek bekliyoruz. Takım oyuncularımıza daha iyi imkânlar sunabilmek ve omuz omuza Çorum’u daha iyi temsil edebilmek için herkesi desteğe davet ediyoruz.”