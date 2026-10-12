Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Samsunspor’da iç sahada Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık yenilgiyle kötü gidişatın sürmesi üzerine teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrıldığı belirtildi.
58 yaşındaki Alman teknik adam, Samsunspor’un başında bu sezon 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 4 puan toplayabildi.
Samsunspor’un başına geçen sezon Şubat ayında geçen Fink, kırmızı-beyazlı takımın başında toplam 25 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz temsilcisi bu maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı ve 37 puan topladı.
Muhabir: Haber Merkezi