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Samsunspor’un başına geçen sezon Şubat ayında geçen Fink, kırmızı-beyazlı takımın başında toplam 25 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz temsilcisi bu maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı ve 37 puan topladı.

58 yaşındaki Alman teknik adam, Samsunspor’un başında bu sezon 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 4 puan toplayabildi.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Samsunspor’da iç sahada Trabzonspor karşısında alınan 3-0’lık yenilgiyle kötü gidişatın sürmesi üzerine teknik direktör Thorsten Fink ile yolların ayrıldığı belirtildi.

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