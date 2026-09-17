Kargı’da eğitim camiasının sevilen isimlerinden, Yunus Emre İlk-Ortaokulu Müdürü Mücahit Açıkbaş, geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Görevi başında fenalaşan Açıkbaş için okulda 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Açıkbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Eğitim camiasında İlçe Milli Eğitim ve Öğretmevi Müdürlüğü gibi görevlerde de bulunan Açıkbaş’ın cenazesi Mihrihatun Camii’nde kılınan namazın ardından Maksutlu Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye Kargı Kaymakamı Furkan Türkay Kayış, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Can Uluyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, kamu müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR