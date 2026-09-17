Yaklaşık 3 hafta önce kırsal alanda bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın şikâyetlerinin son iki haftada giderek arttığı, son bir haftada ise ciddi solunum sıkıntısına dönüştüğü belirtildi. Yutma güçlüğü nedeniyle katı gıda tüketemeyen hastanın yapılan ilk incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

ENDOSKOPİK MUAYENEDE ORTAYA ÇIKTI

Kulak Burun Boğaz ekibi tarafından yapılan rijit endoskopik muayenede, ses tellerinin arka kısmında, alt yutak duvarına yapışmış ve kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski nedeniyle hasta genel anestezi altına alındı. KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı müdahaleyle sülük bulunduğu bölgeden çıkarılarak kanama kontrol altına alındı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Operasyonun ardından hızla iyileşen hasta, ertesi gün normal şekilde beslenmeye başladı. Kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikâyetleri tamamen geçen hasta şifa ile taburcu edildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtre edilmemiş doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Gömeç, hastaya geçmiş olsun dileklerini iletirken başarılı müdahaleyi gerçekleştiren KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen ve ekibine teşekkür etti.