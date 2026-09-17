Çorum’u ziyaret ederek bazı toplantı, ziyaret ve açılış programlarına katılan Prof. Dr. Volkan Yılmaz, esnafın nabzını yoklayarak sorun ve taleplerini dinledi.

Gazi Caddesi ve Osmancık Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, bir dokundu bin ah işitti. Esnaf ziyaretlerine; İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Orhan Demir, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun selamlarını ileten Yılmaz, Çorumluları 19 Eylül’de Aksaray’da gerçekleştirilecek Büyük Bayrak Mitingine davet etti.

“DURGUNLUK, İŞSİZLİK, BELİRSİZLİK,

HAYAT PAHALILIĞI ORTAK PROBLEM”

Ziyaretlerde Çorum esnafı genel olarak piyasanın durgunluğundan, hayat pahalılığından, vatandaşın alışveriş yapamaz hale gelmesinden, giderlerin yüksekliğinden, işsizlikten, kredilerden yararlanamamaktan, yatırım alamamaktan, ahlaki değerlerin zayıflamasından, ayakta durmakta zorluk çektiklerinden dert yanarken, bazı vatandaşlar ise hükümetin Çerçeve Yasa ile teröristlere çeşitli olanaklar sağlama girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Siyasi partilerde yaşanan transferlerin, parti değiştirmelerin verdiği rahatsızlığı dile getiren vatandaşlar, siyaset kurumuna güvenin zayıflamasından yakındı.

“ÇARE VAR, UMUT DA VAR”

Esnafın ve vatandaşın derdini dinleyen, onlara hayırlı günler, hayırlı işler dileyen Prof. Dr. Volkan Yılmaz ise problemlerin ana çözümünün değişim olduğunu, iktidarın değişmesi gerektiğini, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını bildirerek, “Türkiye’nin çözülmeyecek problemi yok. Türkiye’nin kaynağı var ancak bu kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Çaresiz değiliz, umutsuz değiliz. Çare de, umut da var” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti heyetinin ziyaret ettiği ve görüştüğü esnafın, vatandaşın genel olarak gidişattan memnun olmadıkları, köklü bir değişik, köklü bir reform istedikleri gözlendi.

Muhabir: Haber Merkezi