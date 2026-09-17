Bu yıl 39’uncusu düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları başladı. Ahilik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma törenine Ticaret İl Müdürü Fikret İncitmez, 39. Ahilik Haftası münasebetiyle Yılın Ahisi seçilen Şoförler ve Nakliyeciler Odası üyesi Yüksel Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri, ÇESOB’a bağlı oda başkan ve yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, ÇESOB çelenginin Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Atatürk Anıtına sunulmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekindiler.

Muhabir: Haber Merkezi