Yeni Parti Genel Merkezi görevlendirmesiyle ilimize gelen Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız esnaf sanatkarın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Yeni Parti Milletvekilleri İncesu, Karagöz ve Tahtasız beraberlerinde İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur ile diğer parti yöneticilerinin katılımı ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve Şoförler Odası Başkanı İbrahim Doğan’ı ziyaret etti.

Yeni Parti heyeti ilk olarak ÇESOB’u ziyaret ederek Recep Gür ile görüştü. Görüşmede Çorum esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlar, beklentiler ve talepler ele alındı. Recep Gür, esnaf ve sanatkârların sorun ve taleplerini içeren dosyayı Yeni Parti heyetine sunduklarını belirtti.

Ziyaret nedeniyle Yeni Parti heyetine teşekkür eden Gür, “Esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnafın sorun ve taleplerini dinlediklerini dile getiren Yeni Parti Milletvekilleri ise “Son günlerde esnafımızın ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılar başta olmak üzere esnafımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini beraber değerlendiriyoruz ve Yeni Parti iktidarında birlikte çözeceğiz” görüşüne yer verdi.

Yeni Parti heyeti daha sonra Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası’nda İbrahim Doğan ile görüştü. Burada sorun ve talepleri dinleyen heyet; “Şoför ve kamyoncu esnafının en büyük sorunlarının başında sürekli artan ve 90 lirayı geçen akaryakıt maliyeti geliyor. Akaryakıta neredeyse her gün zam gelirken esnafımız bu zamları kazançlarına yansıtamıyor. Yine mazot, lastik, bakım, sigorta ve vergiler sürekli artarken taşıma ücretinin aynı oranda yükselmemesi büyük sorun teşkil ediyor. MTV, KDV, gelir vergisi, Bağ-Kur ve sigorta primleri de şoför ve kamyoncu esnafının belini büküyor.

Krediye erişim konusunda da sorun yaşayan şoför ve kamyoncu esnafımız, Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen hazine destekli kredilerin faiz oranlarının düşürülerek, krediye erişimin kolaylaştırılmasını talep ediyor. Yine artan trafik cezalarından şikayet eden esnafımız, ayakta kalma mücadelesi verdikleri bir dönemde trafik cezalarının bu denli ağır olmasını kabul edemiyor. Tüm kesimlerimiz gibi şoför ve kamyoncu esnafının sorunlarını raporlaştırmaya, çözüm aramaya devam edeceğiz. iktidarımızda sorunların çözüm mercii olacağız” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi