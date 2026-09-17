Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, 39. Ahilik Haftası kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda şoför Yüksel Yılmaz’ın Yılın Ahisi seçildiğini açıkladı. Çorum’da 1980’li yıllarda şoförlüğe başlayan Yüksel Yılmaz meslekte 45 yılı geride bıraktı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından kutlanacak olan Ahilik Haftası Yılın Ahisi’nin katılımı ile kahvaltı programı düzenlendi.

ÇESOB yemekhanesinde yapılan programa Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ticaret İl Müdürü Fatih İncitmez, İl Müdür Yardımcısı Burhan Buruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, ÇESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ÇESOB’a bağlı esnaf odalarının başkanları katıldı.



Kahvaltı programının ardından konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ahilik geleneğinin yüzlerce yıldır devam eden toplumun temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Ahiliğin kardeşlik, edep, erkan ve dürüstlük olduğunu da anlatan Recep Gür, bu kültürü yetiştirecekleri çırak ve kalfalara aşılayacaklarını vurguladı.

ÇESOB Başkanı Gür, Yüksel Yılmaz’ı da tebrik ederek sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Yüksel Yılmaz da katılımcıları selamlayarak kendisini Yılın Ahisi seçilmesinin onurunu sonsuza kadar yaşayacağını dile getirerek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da ülkelerin kılıçla fethedildiğini ancak esnaf sanatkarla payidar kalacağını vurgulayarak esnafın bizim gözbebeğimiz olduğunu dile getirdi. Çorum’un tarımdan spora sanayiden ticarete kadar süper ligde olduğunu da ifade eden Aşgın ilimiz esnafının da zaten süper ligde olduğunu anlattı. Çorum esnafının ahlaklı erdemli olduğunu, bunun da ülkede nereye giderlerse gitsinler dillendirildiğini ifade eden Aşgın, Ahiliğin köken olarak kardeşlik demek olduğunu, el ele gönül gönüle esnafla birlikte Çorum’a hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili Tahtasız ile Vali Yardımcısı Nayman da konuşmalarında Yılın Ahisi seçilen Yüksel Yılmaz’ı kutlayarak uzun ve sağlıklı bir ömür dileklerini iletti.