Çorumlu genç girişimciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Emir Alapala ve Dilara Türkeş’in Alzheimer hastalarının yaşamını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği akıllı koku terapisi kolyesi “ReminiScent”, 2026 James Dyson Ödülü’nde Türkiye Ulusal Kazananı seçildi. Çorumlu gençlerin projesi, şimdi uluslararası ödül için yarışacak.

Çorumlu genç girişimcilerin geliştirdiği ReminiScent, Alzheimer hastalarının bilişsel işlevlerini desteklemeyi ve günlük yaşamda güvenliklerini artırmayı hedefleyen yenilikçi bir proje olarak dikkat çekiyor.

Akıllı koku terapisi kolyesi olarak tasarlanan ReminiScent, kişisel anılarla ilişkilendirilen tanıdık kokuları ultrasonik atomizasyon teknolojisiyle mikro dozlarda kullanıcıya ulaştırmayı amaçlıyor. Giyilebilir kolye formundaki cihazda ayrıca kan grubu ve acil durum iletişim bilgilerinin yer alması planlanıyor. Bu özelliklerle, hastanın kaybolması ya da acil bir durum yaşaması halinde yakınlarına daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

ÇORUM’U GURURLANDIRAN BAŞARI

2026 James Dyson Ödülü’nde Türkiye Ulusal Kazananı ilan edilen ReminiScent, bu başarıyla uluslararası aşamaya geçmeye hak kazandı. Proje, 30 bin sterlinlik uluslararası ödül için diğer ülkelerden seçilen projelerle yarışacak. Türkiye Ulusal Kazananı olarak ekip ayrıca 5 bin sterlinlik ödülün de sahibi oldu.

ReminiScent, iki Ulusal İkinci Uni-Grip ve Desmos ile birlikte James Dyson Ödülü’nün bir sonraki aşamasına ilerleyecek. Dyson mühendislerinden oluşan küresel bir ekip tarafından seçilecek uluslararası İlk 20 listesi 14 Ekim’de, James Dyson tarafından seçilecek uluslararası kazananlar ise 4 Kasım’da açıklanacak.

Alapala ve Türkeş, elde ettikleri başarının kendileri açısından yalnızca bir tasarım ödülü olmadığını, Alzheimer hastalarının ve yakınlarının yaşam kalitesini artırma hedeflerinin karşılık bulması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Çorumlu genç girişimcilerin başarısı ulusal basında da yer bulurken, yenilikçi bir fikrin uluslararası bir tasarım platformunda Türkiye’yi temsil edecek olması Çorum için gurur kaynağı oldu.

Muhabir: Haber Merkezi