İŞKUR ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İşgücü Uyum Programı’na (İUP) başvurular, 24-28 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular; İŞKUR e-Şube, İŞKUR Mobil uygulaması ve ALO 170 üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Kura 30 Eylül’de çekilecek
Programa katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek kura, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.30’da Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Program, 5 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.
İlçelere ayrılan kontenjanlar
Toplam 80 kişilik program kapsamında kontenjanların ilçelere göre dağılımı şöyle:
Çorum Merkez: 46
Alaca: 4
Bayat: 2
Boğazkale: 1
Dodurga: 2
İskilip: 4
Kargı: 2
Laçin: 1
Mecitözü: 2
Oğuzlar: 3
Ortaköy: 2
Osmancık: 5
Sungurlu: 5
Uğurludağ: 1