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Toplam 80 kişilik program kapsamında kontenjanların ilçelere göre dağılımı şöyle:

Program, 5 Ekim 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Programa katılacak kişilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek kura, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.30’da Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Başvurular; İŞKUR e-Şube, İŞKUR Mobil uygulaması ve ALO 170 üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen İşgücü Uyum Programı’na (İUP) başvurular, 24-28 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

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